Далее – прямая речь об освобождении Крыма, войне с россией и главных проблемах и точках развития украинского кинематографа.

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россия – жестокий и беспринципный противник

путин – не рыцарь на белом коне, он не бросил нам вызов, он не пользуется достойными воина средствами. Мы встретились с подонком, который не понимает слов, кроме тех, что подкрепляются силой.

Украинский Крым

Определенное количество такого "хлопка", который был в Новофедоровке, очень быстро может изменить тональность и географию военных событий.

Мы все должны выполнить свое "домашнее задание" и научиться отличать друзей от врагов. Если пользоваться имперскопутинским нарративом, то украинцы и крымские татары были извечными врагами, но на самом деле это два коренных народа с общей историей.

Конечно, я за достоинство, но в абсолютном своем большинстве напавший на нашу страну враг почти не оставляет нам шанса обращаться с ним по какому-то самурайскому кодексу. Мы должны отвечать жестко, используя весь инструментарий.

Полканы и два пакета солдатни: в волгограде до сих пор считают 200-х после точного выстрела "Химарса"

В чем проблема отечественного кинематографа

Немаловажный вопрос: как можно поддержать украинский кинематограф? Ответ очень простой: ходить и смотреть украинское кино.

Для того чтобы у украинского зрителя была традиция посещать кинотеатры и смотреть украинское кино, он должен быть осведомлен о том, что выходит на киноэкраны.

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