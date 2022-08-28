Далі – пряма мова про звільнення Криму, війну з росією та головні проблеми і точки розвитку українського кінематографу.

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росія – жорстокий і безпринципний противник

путін – не лицар на білому коні, він не кинув нам виклик, він не користується гідними воїна засобами. Ми зустрілися з покидьком, який не розуміє слів, окрім тих, що підкріплюються силою.

Український Крим

Певна кількість отакої "бавовни", яка була в Новофедорівці, дуже швидко може змінити тональність і географію воєнних подій.

Ми всі маємо виконати своє "домашнє завдання" та навчитися відрізняти друзів від ворогів. Якщо послуговуватися імперськопутінським наративом, то українці та кримські татари були одвічними ворогами, але насправді це – два корінних народи зі спільною історією.

Звичайно, я за гідність, але в абсолютній своїй більшості ворог, який напав на нашу країну, майже не залишає нам шансу поводитися з ним за якимось самурайським кодексом. Ми маємо відповідати жорстко, використовуючи весь інструментарій.

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У чому проблема вітчизняного кінематографа

Важливе питання: як можна підтримати український кінематограф? Відповідь дуже проста: ходити й дивитися українське кіно.

Для того, щоб український глядач мав традицію відвідувати кінотеатри й дивитися українське кіно, він повинен бути обізнаним в тому, що виходить на кіноекрани.

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