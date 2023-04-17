Мать убили, 14-летняя дочь в больнице: в Польше на троих украинок напал мужчина с ножом
Источник:LCA
В ночь с 15 на 16 апреля, около часу ночи, в польском городе Легница произошло нападение на трех украинок. Мужчина, вероятно, хотел ограбить дом, однако его обнаружила 37-летняя женщина.
Из-за этого он напал на украинку с ножом. От полученных ран она погибла.
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Пострадали еще две украинки
Как сообщил районный прокурор Легницы Радослав Врембяк, после нападения на женщину злоумышленник набросился на ее 14-летнюю дочь и еще одну женщину. Их мог разбудить крик первой жертвы преступления.
На место преступления оперативно выехали стражи порядка, которые и обнаружили тело 37-летней женщины с ранениями грудной клетки и шеи. Также они обнаружили у несовершеннолетней девушки несколько ранений грудной клетки, а у еще одной жительницы ранения руки.
Девушку оперативно доставили в больницу. Ей уже сделали жизненно необходимую операцию, однако состояние дочери погибшей до сих пор тяжелое, но стабильное.
Радослав Врембяк также сообщил, что пострадавшие украинки проживали в доме по улице Струги, 30 еще с пятью гражданами Украины.
Злоумышленника оперативно задержали
Прокурор рассказал, что правоохранители по приезду немедленно приступили к поискам преступника. Его, всего в крови, нашли у дома в кустах. Именно при обыске полицейским удалось установить и орудие преступления, ведь у мужчины обнаружили окровавленный нож.
Как установлено, мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления,
– сказал Радослав Врембяк.
Как удалось выяснить, нападающим был 36-летний житель города Легница Виктор Р., уже попадавший в поле зрения правоохранительной системы Польши. В прошлом он был судим за преступления против собственности.
По словам Радослава Врембяка, злоумышленника доставили в Окружную прокуратуру в Легнице, где ему предъявили обвинение в убийстве одного человека, в покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.