Мать убили, 14-летняя дочь в больнице: в Польше на троих украинок напал мужчина с ножом

В ночь с 15 на 16 апреля, около часу ночи, в польском городе Легница произошло нападение на трех украинок. Мужчина, вероятно, хотел ограбить дом, однако его обнаружила 37-летняя женщина.

Из-за этого он напал на украинку с ножом. От полученных ран она погибла.

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Пострадали еще две украинки

Как сообщил районный прокурор Легницы Радослав Врембяк, после нападения на женщину злоумышленник набросился на ее 14-летнюю дочь и еще одну женщину. Их мог разбудить крик первой жертвы преступления.

На место преступления оперативно выехали стражи порядка, которые и обнаружили тело 37-летней женщины с ранениями грудной клетки и шеи. Также они обнаружили у несовершеннолетней девушки несколько ранений грудной клетки, а у еще одной жительницы ранения руки.

Девушку оперативно доставили в больницу. Ей уже сделали жизненно необходимую операцию, однако состояние дочери погибшей до сих пор тяжелое, но стабильное.

Радослав Врембяк также сообщил, что пострадавшие украинки проживали в доме по улице Струги, 30 еще с пятью гражданами Украины.

Злоумышленника оперативно задержали

Прокурор рассказал, что правоохранители по приезду немедленно приступили к поискам преступника. Его, всего в крови, нашли у дома в кустах. Именно при обыске полицейским удалось установить и орудие преступления, ведь у мужчины обнаружили окровавленный нож.

Как установлено, мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления,

– сказал Радослав Врембяк.

Как удалось выяснить, нападающим был 36-летний житель города Легница Виктор Р., уже попадавший в поле зрения правоохранительной системы Польши. В прошлом он был судим за преступления против собственности.

По словам Радослава Врембяка, злоумышленника доставили в Окружную прокуратуру в Легнице, где ему предъявили обвинение в убийстве одного человека, в покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.