Кровавое нападение на школу в Уганде: боевики убили 37 человек, среди них – дети

На западе Уганды недалеко от границы с Демократической Республикой Конго произошло жуткое нападение на школу. Совершили его боевики, связанные с "Исламским государством".

По имеющейся информации, погибли несколько десятков человек. Также известно, что боевики похитили еще несколько.

Читайте также Город оказался в руинах: смертельный торнадо пронесся по Техасу

Военные нашли тела

Спикер министерства обороны Феликс Кулаигие отметил, что тела погибших обнаружили военнослужащие по прибытии в школу.

Наши силы преследуют врага, чтобы спасти похищенных и уничтожить эту группу,

– написал он в твиттере.

Полиция сообщает, что нападавшие из повстанческой группировки "Альянс демократических сил" (ADF) скрылись в направлении национального парка Вирунга в Конго.

По данным правоохранителей, в критическом состоянии в больнице находятся еще восемь человек. Они были на месте массового убийства в средней школе Лхубирира в Мпондве.

Другие издания пишут, что жертвами могли быть 41 или даже 42 человека. Причем, издание New Vision писало, что 39 жертв – дети. Причем некоторые из них могли погибнуть, когда нападавшие взорвали бомбу во время своего побега.

Жертв может быть и более 40: смотрите видео

Сколько погибло школьников – точно неизвестно

Следует понимать, что ни полиция, ни военные не рассказали, сколько среди погибших было школьников. Известно, что нападавших было около пяти человек. Они сожгли общежитие и похитили продукты.

По данным генерал-майора Дика Олума, командующего армией Западной Уганды, нападавшие находились в городе за несколько дней до нападения. Известно, что перед нападением неизвестный молодой человек посетил школу. Сделал он это, чтобы проверить ее расположение.

Именно так нападавшие пришли и закрыли дверь ребят. Ребята очень пытались отбиваться, но они были сильнее. У нападавших были зажжены матрасы,

– рассказал Олум журналистам.

Он также добавил, что в общежитии для девушек дверь была открыта. Так что боевики ворвались к нему, после чего убили и изрезали их.

Повстанцы ADF начали восстание против президента Йовери Мусевени в 1990-х годах с начальной базы в горах Рвензори.

Эту группировку в значительной степени удалось разгромить угандийскими военными. Впрочем, ее остатки сбежали через границу в бескрайние джунгли на востоке Конго. Оттуда они продолжают свою повстанческую деятельность. Они нападают как на гражданские, так и военные объекты как в Конго, так и в Уганде.

Заметим, что в апреле ADF напал на деревню на востоке Демократической Республики Конго. Тогда погибли не менее 20 человек.