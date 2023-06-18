За наявною інформацією, загинули кілька десятків людей. Також відомо, що бойовики викрали ще кількох.

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Військові знайшли тіла

Речник міністерства оборони Фелікс Кулаїгіє зауважив, що тіла загиблих виявили військовослужбовці після прибуття до школи.

Наші сили переслідують ворога, щоб врятувати викрадених і знищити цю групу,

– написав він у твітері.

Поліція повідомляє, що нападники з повстанського угруповання "Альянс демократичних сил "(ADF) втекли у напрямку національного парку Вірунга у Конго.

За даними правоохоронців, у критичному стані у лікарні перебувають ще восьмеро осіб. Вони були на місці масового вбивства у середній школі Лхубіріра у Мпондве.

Інші видання пишуть, що жертвами могли бути 41 або навіть 42 людини. Причому видання New Vision писало, що 39 жертв – діти. Причому, деякі з них могли загинути, коли нападники підірвали бомбу під час своєї втечі.

Жертв може бути і понад 40: дивіться відео

Скільки загинуло школярів – точно невідомо

Слід розуміти, що ані поліція, ані військові не розповіли, скільки серед загиблих було школярів. Відомо, що нападників було близько п'яти людей. Вони спалили гуртожиток і викрали харчі.

За даними генерал-майора Діка Олума, командувача армії Західної Уганди, нападники перебували у місті за кілька днів до нападу. Відомо, що перед нападом невідомий молодик завітав до школи. Зробив він це, щоб перевірити її розташування.

Саме так нападники прийшли і зачинили двері хлопців. Хлопці дуже намагалися відбиватися, але вони були сильнішими. У нападників були запалені матраци,

– розповів Олум журналістам.

Він також додав, що у гуртожитку для дівчат двері були відчиненими. Тож бойовики увірвалися до нього, після чого вбили та порізали їх.

Зверніть увагу! Повстанці ADF розпочали повстання проти президента Йовері Мусевені у 1990-х роках з початкової бази у горах Рвензорі.

Це угруповання значною мірою вдалося розгромити угандійськими військовими. Втім, його залишки втекли через кордон до безкраїх джунглів на сході Конго. Звідти вони продовжують вести свою повстанську діяльність. Вони нападають як на цивільні, так і на військові об'єкти як у Конго, так і в Уганді.

Зауважимо, що у квітні ADF напав на село на сході Демократичної Республіки Конго. Тоді загинуло щонайменше 20 людей.