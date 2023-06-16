Негода вирувала у місті Перрітон, яке лежить на Півночі штату Техас. Це невелике містечко, у якому проживає близько 8 500 людей.

Дивіться також Моторошний водяний смерч вийшов на узбережжя Флориди: відео, яке варто побачити

Від торнадо постраждали десятки техасців

Торнадо почав вирувати надвечір, близько о 17:10 за місцевим часом у четвер, 15 червня. За даними шерифа округу, щонайменше 3 людини загинуло від негоди, ще двоє – досі вважаються зниклими безвісти. Відомо також про 56 постраждалих, проте у пожежній службі припускають, що їх може бути набагато більше – до 100 осіб.

Смертельний торнадо у Техасі: дивіться відео

Пронісся торнадо у північній та східній частині міста, де зруйнував десятки будинків-трейлерів. Руйнувань зазнали й вежі мобільного зв'язку. Також місто залишилося без електроенергії.

Торнадо поблизу Перрітона: дивіться відео

Метеорологи припускають, що місто Перрітон уразило до 3 торнадо. Окрім Техасу, 15 червня їх зафіксували також в Оклахомі та Мічигані.

Наслідки торнадо у Техасі – дивіться у галереї

Торнадо пронісся Техасом: дивіться відео

У квітні в США пронеслося смертельне торнадо

Стихія на початку квітня накрила південні та середньо-західні регіони США. Торнадо руйнувало усе на своєму шляху та забрало життя десятків людей. Відомо про щонайменше 32 загиблих у кількох штатах, зокрема – в Арканзасі, Мемфісі, Іллінойсі, Теннессі та ін.

Напередодні торнадо Національна метеорологічна служба попереджувала про грози. Вони насувалися на східну третину Сполучених Штатів. Окрім того, синоптики наголошували, що негода може спричинити відключення електроенергії та падіння дерев. До слова, пориви вітру могли сягати до 100 кілометрів на годину.

У мережі надходили повідомлення про торнадо щонайменше у 7 штатах. Влада згодом розповіла, що негода зривала дахи, руйнувала будинки, перевертала автівки та знищувала усі комунікації на свому шляху.