В Черкассах задержали людей, которые напали на военных ТЦК во время проверки документов

В Черкассах полиция задержала четырех человек, которые 26 мая устроили конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования. Нападавшим грозит лишение свободы.

Инцидент произошел в Черкассах 26 мая во время проверки военно-учетных документов. Правоохранители оперативно установили личности нападавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Черкасской области.

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Задержанным избрана мера пресечения

На днях местные жители в Черкассах отгоняли работников ТЦК и СП к авто. Это произошло во время проверки военно-учетных данных граждан.

По данным полиции, задержанными оказались трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина. Их подозревают в хулиганстве. Нападающим грозит до 5 лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления ... Сейчас трое задержанных уже помещены в изолятор временного содержания,

– говорится в заявлении.

Полиция также рассматривает возможность дополнительной квалификации действий фигурантов.

Процесс задержания нападавших в Черкассах: смотрите видео

К слову, на Полтавщине группа гражданских напала на представителей ТЦК и СП, использовав перцовые баллончики и травматический пистолет. Полтавское ТЦК задержало двух из них и направило обращение в полицию.