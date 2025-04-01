Об этом во вторник, 1 апреля, сообщила прокуратура Нидерландов, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Напомним, что сам инцидент произошел вблизи площади Дам в четверг, 27 марта.

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Какие новые детали нападения появились

По данным прокуратуры, нападающего подозревают по пяти пунктам покушения на убийство или непредумышленное убийство по террористическим мотивам. Напомним, что полиция сообщала, что что ему 30 лет, он родом из Донецкой области.

Согласно обнародованной информации, один пострадавший мужчина был выписан из больницы еще до пятницы, 28 марта. В то же время другие пострадавшие остаются в больнице, как отмечается, они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, инцидент произошел около 15:20 по местному времени вблизи площади Дам. Ранее сообщалось, что после совершения преступления на место прибыло несколько карет скорой медицинской помощи. Кроме того, перед дворцом на площади Дам приземлился вертолет.