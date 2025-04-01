Про це у вівторок, 1 квітня, повідомила прокуратура Нідерландів, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Нагадаємо, що сам інцидент стався поблизу площі Дам у четвер, 27 березня.

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Які нові деталі нападу з'явилися

За даними прокуратури, нападника підозрюють за п'ятьма пунктами замаху на вбивство або ненавмисне вбивство з терористичних мотивів. Нагадаємо, що поліція повідомляла, що йому 30 років, він родом із Донецької області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, один постраждалий чоловік був виписаний з лікарні ще до п'ятниці, 28 березня. Водночас інші постраждалі залишаються в лікарні, як зазначається, вони перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, інцидент стався близько 15:20 за місцевим часом поблизу площі Дам. Раніше повідомлялося, що після скоєння злочину на місце прибуло кілька карет швидкої медичної допомоги. Окрім того, перед палацом на площі Дам приземлився вертоліт.