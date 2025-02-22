По данным правоохранителей, 22 февраля на улице Итальянский бульвар совершил противоправные действия против служащего территориального центра комплектования. Мужчина вел себя агрессивно и применил оружие. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.

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Что в ТЦК говорят о нападении на сотрудника в Одессе

Известно, что работники ТЦК остановили 28-летнего жителя Березовского района для проверки его документов. Сотрудники ТЦК говорят, что мужчина отказался выполнить их законные требования.

В какой-то момент он распылил слезоточивый газ раздражающего действия в лицо одного из работников, достал оружие, вероятно, травматического действия и несколько раз выстрелил в его сторону. Нападающий пытался убежать, но его быстро задержала полиция.

За препятствование законной деятельности ВСУ во время особого положения Служба безопасности Украины открыла против мужчины уголовное производство.

Такие действия классифицируются как особо тяжкие преступления, предусматривающие самые строгие санкции. В настоящее время материалы направлены в суд для избрания меры пресечения,

– говорится в сообщении работников ТЦК.

В Одессе задержали мужчину, который напал на работника ТЦК / Фото Национальной полиции Украины

В ведомстве добавили, что несоблюдение законных требований, любое сопротивление или агрессия в отношении военнослужащих расцениваются как действия, которые вредят обороноспособности государства. А попытки уклонения от мобилизации влекут за собой наказание.

Если гражданин не желает проходить мобилизацию по общей процедуре, он имеет возможность обратиться в рекрутинговый центр, выбрать соответствующее направление службы и выполнять свой долг перед страной. Усталость или личные убеждения не являются основанием для нарушения законов в военное время,

– отметили в Одесском ТЦК.

Стоит отметить, что в Украине действует мобилизация, что предусматривает обязательное обновление данных мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны самостоятельно явиться в ТЦК в случае изменения места жительства, изменения персональных данных, потери военно-учетного документа, обновления данных или подтверждения права на отсрочку или для выезда за границу.