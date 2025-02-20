Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александра Бакумова, которого цитирует "Украинская правда".

Смотрите также Больше не придется идти в ТЦК дважды: Минобороны анонсировало важные изменения в ВВК

Лишение свободы за нарушения в работе ТЦК и ВВК

19 февраля на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады большинство его членов поддержали законопроект, что позволит наказывать сотрудников территориальных центров и военно-врачебных комиссий, если они будут пытаться мобилизовать граждан не по правилам.

Срок заключения для работников, которые обеспечивают мобилизацию, будет достигать от 3 до 8 лет. Человек будет осужден, если он во время военного положения умышленно нарушил порядок призыва граждан в армию.

На такой же срок могут отправить за решетку члена ВВК, если его выводы привели к мобилизации непригодного гражданина или наоборот освобождение годного от призыва.

На вчерашнем (19 февраля – 24 Канал) внеочередном заседании комитета рекомендовали парламенту принять (законопроект – 24 Канал) за основу с сокращением сроков подачи поправок и предложений для подготовки ко второму чтению,

– сказал Александр Бакумов.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий граждан, которых нельзя мобилизовать, потому что они имеют отсрочку. Это, в частности лица с инвалидностью любой группы, те, кто временно непригодны для несения военной службы, многодетные родители, опекуны, студенты и тому подобное. В случае принятия закона об уголовной ответственности, смогут наказывать работника ТЦК, который захочет мобилизовать такого гражданина, или члена ВВК, признающего его пригодным.