Ударил ножом по животу и шее: в Одессе мужчина напал на военного

В Одессе в одном из скверов Приморского района неизвестный напал на военнослужащего. Мужчина нанес несколько ударов ножом, чтобы забрать его личные вещи.

Сейчас в отношении этого продолжается следствие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Что известно о нападении на военного

Ориентировочно в 23:00, по данным следствия, злоумышленник подбежал к прохожему и вырвал у него из рук мобильный телефон. Потерпевший пытался забрать гаджет, но получил от нападавшего несколько ударов ножом. Когда раненый мужчина упал, правонарушитель забрал у него еще и рюкзак с личными вещами и убежал.

"Скорую" пострадавшему вызвали неравнодушные граждане... О госпитализации 36-летнего военного с проникающим ранением брюшной полости, колото-резаной раной шеи и резаной раной руки полицейским сообщили врачи,

– говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника и уже на следующее утро задержали его на одной из улиц города. Во время личного обыска следователи изъяли у злоумышленника мобильный телефон потерпевшего, а также похищенный рюкзак, которые мужчина выбросил после совершения преступления.

По словам полиции, нападающий не имеет постоянного места жительства. Известно, что 35-летний правонарушитель уже имеет ряд судимостей за кражи и грабежи, и только в сентябре этого года освободился из мест лишения свободы. За содеянное ему снова грозит немалый срок заключения.

"Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, которая подверглась нападению, а также с причинением тяжких телесных повреждений, то есть разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения", – сообщили в полиции.

Ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.