Нападение на журналиста Кутепова: полицейскому объявили о подозрении

В Киеве полицейском объявили о подозрении за нападение на журналиста "Громадского" Богдана Кутепова. Конфликт между ними возник во время митинга в апреле 2020 года.
Так, в апреле 2020 года журналист снимал прямую трансляцию во время митинга представителей малого и среднего бизнеса. Демонстрация проходила в парке "Городской сад" напротив здания правительства.
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Конфликт между журналистом и полицейским
- Полицейский приказал журналисту покинуть парк. При этом он даже не представился и не объяснил законность своих требований.
- Затем правоохранитель вытолкнул медийщика на тротуар парка.
- Кутепов сделал замечание относительно препятствования его профессиональной деятельности.
- Полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам.
- Поэтому прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и написали заявление.
После этого начали досудебное расследование. Кстати, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что отстранил правоохранителей от исполнения служебных обязанностей на время расследования.
Что грозит полицейскому
Правоохранителю сообщили о подозрении по факту умышленного препятствования журналистской деятельности и повреждении имущества. Такие статьи предусматривают штрафы до 8500 гривен или заключение до 5 лет.
Кстати, досудебное расследование осуществляют следственные ГБР.
Нападение на журналиста, смотрите видео: