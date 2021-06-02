Так, у квітні 2020 року журналіст знімав пряму трансляцію під час мітингу представників малого та середнього бізнесу. Демонстрація відбувалась у парку "Міський сад" навпроти будівлі уряду.

До теми Поліція напала на журналіста Кутєпова на мітингу біля Кабміну: почали розслідування

Конфлікт між журналістом та поліцейським

Поліцейський наказав журналісту залишити парк. При цьому він навіть не представився та не роз'яснив законність своїх вимог.

Потім правоохоронець виштовхав медійника на тротуар парку.

Кутєпов зробив зауваження щодо перешкоджання його професійній діяльності.

Натомість поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

Відтак прямий ефір довелось перервати. Журналісти викликали поліцію та написали заяву.

Після цього розпочали досудове розслідування. До речі, глава Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що відсторонив правоохоронців від виконання службових обов'язків на час розслідування.

Що загрожує поліцейському

Правоохоронцю повідомили про підозру за фактом умисного перешкоджання журналістській діяльності та пошкодженню його майна. Такі статті передбачають штрафи до 8500 гривень або ув'язнення до 5 років.

До речі, досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

Напад на журналіста, дивіться відео: