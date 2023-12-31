Участник нападения на съемочную группу "Схем" Игорь Тельбизов был восстановлен в должности директора департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка". Суд также обязал банк выплатить Тельбизову компенсацию за "вынужденный прогул" и "моральный ущерб".

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Возобновление Тельбизова после скандала

Решение о возобновлении Тельбизова было принято 27 декабря 2023 года. Суд признал незаконным указ об увольнении мужчины, аргументируя это нормами трудового законодательства. "Укрэксимбанк" выразил намерение оспорить это решение.

Мы будем подавать апелляцию. Факторов для того, чтобы действовать иным образом у нас нет,

– заявил председатель правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков.

Суд установил, что увольнение Тельбизова "за совершение уголовного проступка" не отвечает трудовому законодательству. Поэтому и нападавшему была назначена компенсация в размере около 8 миллионов гривен, а также 200 тысяч гривен за "моральный ущерб".

Обратите внимание! 14 сентября 2022 года Голосеевский суд признал Игоря Тельбизова виновным в препятствовании работе журналистов. Ему и другим работникам банка назначили штрафы, но не лишили их права занимать определенные должности.

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