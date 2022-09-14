Нападение Евгения Мецгера на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура приобрело немалый резонанс. Теперь же стало известно, чем завершился судебный иск против бывшего главы правления "Укрэксимбанка".
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За нападение наложили смешной штраф
Прежде всего заметим, что Голосеевский районный суд Киева 14 сентября вынес приговор по делу, связанному с нападением на журналистов. Виновными судьи назвали:
- бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера,
- бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова,
- начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова.
Каждому из них служители Фемиды назначили штрафы. Сразу же оговоримся, что суммы уморительны. Так, Мецгер должен выплатить 200 тысяч рублей . Речь идет о 3400 гривен. В то же время, решение суда не лишило его возможности занимать определенные должности. Что касается Тельбизова и Осипова, то они должны выплатить по 1700 гривен штрафа.
Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию – 24 канал),
– прокомментировал Мецгер решение суда.
Журналисты подадут апелляцию
Адвокат потерпевших журналистов отметил, что они будут подавать апелляцию. По мнению Овсяного и Мазура, судьи безосновательно закрыли уголовное производство. Напомним, что говорится о статье 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Приговор в этом случае может предусматривать от 3 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что 4 октября 2021 журналисты "Схем" брали интервью у Евгения Мецгера. Во время него задали вопрос, касающийся значительного валютного кредита под залог проблемного актива. Его "Укрэксимбанк" выдал бизнесмену, чьи налоги поступают в "днр". Этот вопрос не понравился главе правления, поэтому он приказал охране не только "забрать камеры", но и "достать из них кассеты".
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