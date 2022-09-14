Напад Євгена Мецгера на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура набуло чималого резонансу. Тепер же стало відомо, чим завершився судовий позов проти колишнього глави правління "Укрексімбанку".

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За напад наклали смішний штраф

Передовсім зауважимо, що Голосіївський районний суд Києва 14 вересня виніс вирок у справі, пов'язаній з нападом на журналістів. Винними судді назвали:

колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера,

колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова,

начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова.

Кожному з них служителі Феміди призначили штрафи. Відразу ж обмовимося, що суми сміховинні. Так, Мецгер повинен виплатити 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Мовиться про 3400 гривень. Водночас рішення суду не позбавило його можливості обіймати певні посади. Що стосується Тельбізова та Осіпова, то вони повинні виплатити по 1700 гривень штрафу.

Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію – 24 канал),

– прокоментував Мецгер рішення суду.

Журналісти подадуть апеляцію

Адвокат потерпілих журналістів зауважив, що вони подаватимуть апеляцію. На думку Овсяного і Мазура, судді безпідставно закрили кримінальне провадження. Нагадаємо, що мовиться про статтю 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Вирок у цьому випадку може передбачати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" брали інтерв'ю у Євгена Мецгера. Під час нього поставили питання, яке стосується значного валютного кредиту під заставу проблемного активу. Його "Укрексімбанк" видав бізнесмену, чиї податки надходять до "днр". Це запитання не сподобалося главі правління, тож він наказав охороні не лише "забрати камери", а й "дістати з них касети".

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