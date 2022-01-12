Повноваження Євгена Мецгера передали тимчасово виконуючому обов'язки голови правління "Укрексімбанку". Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні 12 січня.

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Наслідки скандалу з журналістами

З посади голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера звільнили ще у жовтні 2021 року. Однак досі він мав право підписувати договори з членами наглядової ради банку. Від 12 січня таких повноважень в експосадовця немає.

Ці події стали наслідком нападу на журналістів "Схем" під час запису інтерв'ю у вересні 2021 року. Тоді журналіст спитав Мецгера про кредит бізнесмену з окупованих територій Донбасу. Фінансист відмовився продовжувати інтерв'ю, а його охоронці вилучили камери із записом і намагалися видалити.

Згодом записи таки відновили і довкола голови правління "Укрексімбанку" розгорівся скандал. Спершу він написав заяву на відсторонення з посади на час розслідування, а згодом таки вирішив звільнитися з посади.

Проти Мецгера і ще кількох співробітників "Укрексімбанку" порушили кримінальну справу за статтями про перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людей.



Уряд озбавив Мецгера права підписувати договори з членами наглядової ради "Укрексімбанку" / Фото Олексія Гончаренка

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Текст публікації Олексія Гончаренка

Євген Мецгер більше не уповноважений підписувати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Укрексімбанку. Сьогодні своїм рішенням Кабмін уповноважив на це виконуючого обов’язки голови правління Сергія Єрмакова.