Полномочия Евгения Мецгера передали временно исполняющему обязанности главы правления "Укрэксимбанка". Такое решение Кабинет Министров принял на своем заседании 12 января.

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Последствия скандала с журналистами

С должности главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили еще в октябре 2021 года. Однако до сих пор он имел право подписывать договоры с членами наблюдательного совета банка. С 12 января таких полномочий у бывшего должностного лица нет.

Эти события стали следствием нападения на журналистов "Схем" во время записи интервью в сентябре 2021 года. Тогда журналист спросил Мецгера о креддите бизнесмену из оккупированных территорий Донбасса. Финансист отказался продолжать интервью, а его охранники изъяли камеры с записью и пытались удалить.

Впоследствии записи таки восстановили и вокруг главы правления "Укрэксимбанка" разгорелся скандал. Сначала он написал заявление на отстранение от должности на время расследования, а затем решил уволиться с должности.

Против Мецгера и еще нескольких сотрудников "Укрэксимбанка" возбудили уголовное дело по статьям о препятствовании журналистской деятельности и незаконном удержании людей.



Правительство лишило Мецгера права подписывать договоры с членами наблюдательного совета "Укрэксимбанка" / Фото Алексея Гончаренко

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Текст публикации Алексея Гончаренко

Евгений Мецгер больше не уполномочен подписывать гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета Укрэксимбанка. Сегодня своим решением Кабмин уполномочил на это исполняющего обязанности главы правления Сергея Ермакова.