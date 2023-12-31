Учасник нападу на знімальну групу "Схем" Ігор Тельбізов був відновлений на посаді директора департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку". Суд також зобов'язав банк виплатити Тельбізову компенсацію за "вимушений прогул" і "моральну шкоду".

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Поновлення Тельбізова після скандалу

Рішення про поновлення Тельбізова було ухвалене 27 грудня 2023 року. Суд визнав незаконним указ про звільнення чоловіка, аргументуючи це нормами трудового законодавства. "Укрексімбанк" висловив намір оскаржити це рішення.

Ми будемо подавати апеляцію. Чинників для того, щоб діяти іншим чином у нас немає,

– заявив голова правління "Укрексімбанк" Сергій Єрмаков.

Суд встановив, що звільнення Тельбізова "за вчинення кримінального проступку" не відповідає трудовому законодавству. Тому й нападнику було призначено компенсацію у розмірі близько 8 мільйонів гривень, а також 200 тисяч гривень за "моральну шкоду".

Зверніть увагу! 14 вересня 2022 року Голосіївський суд визнав Ігоря Тельбізова винним у перешкоджанні роботі журналістів. Йому та іншим працівникам банку призначили штрафи, але не позбавили їх права займати певні посади.

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