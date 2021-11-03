Прокурори не долучили до матеріалів справи ключових доказів. Про це повідомив Анатолій Попов, який представляє захист журналіста та оператора "Схем".

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У чому Попов вбачає загрозу

Адвокат пояснив, що мовиться про оригінали аудіозапису інциденту та відео нападу, яке вдалося відновити журналістам. На цих кадрах видно, зокрема, що співробітник банку скрутив та повалив оператора Олександра Мазура.

Справу відправили у суд, але без ключових доказів. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні,

– застеріг Попов.

"Зникла" найтяжча стаття

Захисник потерпілих також звернув увагу на те, що у процесі підготовки обвинувального акту з нього "зникла" найтяжча стаття – про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За неї "світить" обмеження або позбавленням волі на строк до 3 років. "Розслідування справи за статтею про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином", – зазначив Попов.

Довідка. Захист планує оскаржувати відповідне рішення. Адже інші статті, за якими відкрита справа, є кримінальними проступками. Вони передбачають спрощений порядок розслідування й значно меншу відповідальність за скоєне.

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