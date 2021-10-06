Євген Мецгер заявив, що свобода слова є важливою для країни, а його дії є неприпустимими. Також посадовець зазначив, що його вчинок образив усіх журналістів.

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Кому Мецгер адресував вибачення

Мецгер вибачився перед журналістом "Схем" Кирилом Овсяним та оператором Олександром Мазуром, яких напередодні він обматюкав у своєму кабінеті, і додав, що поки що воно у формі листа, однак він готовий зробити це у будь-який інший спосіб. Також Мецгер вибачився перед всіма журналістами України і похвалив те, як ЗМІ відстоюють права своїх колег.

За словами Мецгера, він завжди врівноважений, та через стрес і навантаження зірвався на журналістів. Попри це, посадовець не вважає це підставою для виправдання.

Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання,

– заявив Мецгер.

Посадовець згадав те, що скандал нашкодив репутації "Укрексімбанку", тому також вибачився перед колегами. Крім того, Мецгер згадав про те, що написав заяву на відсторонення з посади голови правління банку на час розслідування інциденту.

Напад на журналістів "Схем": головне

Під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, охорона посадовця напала на журналістів "Схем".

Причиною стало те, що Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста. Охоронці силою вилучили камери в оператора та спробували знищити запис розмови. Однак не вдалося.

В Офісі Президента заявили, що Мецгера щонайменше потрібно відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування поліції та перевірки Наглядової ради.

Мецгер 6 жовтня тимчасово склав повноваження голови правління "Укрексімбанку"

Текст публікації Мецгера

Шановні представники ЗМІ!

Я завжди вважав і вважаю свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави.

Тому події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми» з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання.

Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила Овсяного та Олександра Мазура! На разі у формі листа, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі.

Моя поведінка глибоко образила весь без виключення журналістський цех, який проявив гідну найбільшої поваги солідарність у відстоюванні прав своїх колег. Я щиро прошу вибачення у всіх журналістів України.

І зрештою, це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій. Я щиро прошу вибачення у всіх колег.

Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене.

За своїми моральними переконаннями та значним суспільним резонансом, я написав заяву про відсторонення мене від здійснення повноважень Голови правління АТ «Укрексімбанк». Відповідну заяву я надав Наглядовій раді банку і сьогодні, 6 жовтня, вона була задовільнена.