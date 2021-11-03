Прокуроры не приобщили к материалам дела ключевые доказательства. Об этом сообщил Анатолий Попов, представляющий защиту журналиста и оператора "Схем".

Обратите внимание Вопрос, из-за которого озверел Мецгер: СБУ расследует финансирование боевиков "Укрэксимбанком"

В чем Попов видит угрозу

Адвокат пояснил, что говорится об оригиналах аудиозаписи инцидента и видео нападения, которое удалось восстановить журналистам. На этих кадрах видно, в частности, что сотрудник банка скрутил и повалил оператора Александра Мазура.

Дело было отправлено в суд, но без ключевых доказательств. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении,

– предостерег Попов.

"Исчезла" самая тяжелая статья

Защитник потерпевших также обратил внимание на то, что в процессе подготовки обвинительного акта из него "исчезла" самая тяжелая статья – о незаконном лишении свободы или похищении человека. За нее "светит" ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. "Расследование дела по статье о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается именно уголовным преступлением", – отметил Попов.

Справка. Защита планирует оспаривать соответствующее решение. Ведь другие статьи, по которым открыто дело, являются уголовными проступками. Они предусматривают упрощенный порядок расследования и гораздо меньшую ответственность за содеянное.

Что известно о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке"