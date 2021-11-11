Тельбизова и Осипова обвиняют по делу о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.
Кстати Работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении из-за нападения на журналистов
Почему фигурантов восстановили
Приказ о восстановлении Тельбизова и Осипова вышел 9 ноября. Говорилось о завершении внутреннего расследования в банке.
Что известно об их отстранении
Ранее сообщали об отстранении Тельбизова. Об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а позже – обвинение.
Действия должностных лиц расследуют как препятствование работе журналиста и умышленное совершение насильственных действий.
Напомним, что досудебное расследование дела завершили, поэтому производство передали в суд. Подготовительное заседание назначили на 29 ноября 2021 года.
Нападение на журналистов "Схем": главное
- Во время интервью с Евгением Мецгером 4 октября на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника.
- Дело в том, что председателю правления банка не понравились вопросы Кирилла Овсяного о кредите банка мужчине, который имеет бизнес в оккупированной Горловке.
- У съемочной группы изъяли камеру и попытались удалить записи интервью. Однако записи восстановили.
- Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера. Он получил 2 подозрения.