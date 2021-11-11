Тельбізова та Осіпова обвинувачують у справі про напад на журналістів "Схем" під час інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером.

До речі Працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомили про підозру через напад на журналістів

Чому фігурантів поновили

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова вийшов 9 листопада. Мовилось про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Що відомо про їх відсторонення

Раніше повідомляли про відсторонення Тельбізова. Про відсторонення Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а пізніше – обвинувачення.

Дії посадовців розслідують як перешкоджання роботі журналіста та умисне вчинення насильницьких дій.

Нагадаємо, що досудове розслідування справи завершили, тож провадження передали до суду. Підготовче засідання призначили на 29 листопада 2021 року.

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