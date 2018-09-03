Нападение на активистку Гандзюк в Херсоне: какую информацию засекретили СБУ

Служба безопасности Украины засекретила информацию относительно заказчиков нападения на сотрудницу мэрии Херсона и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом пишет информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на их запрос.

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Как отмечается в документе, информация о ходе расследования является тайной, поскольку ее разглашение может повредить следствию и установлению истины в уголовном производстве.



Кроме того, в СБУ засекретили информацию, сотрудничает ли потерпевшая со следствием и давала ли она показания.



В то же время в спецслужбе отказались предоставить журналистам информацию о том, установлен ли заказчик преступления и проверяются ли работники правоохранительных органов на предмет причастности к преступлению.



СБУ засекретила дело о заказчиках покушения на Гандзюк: документ

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.