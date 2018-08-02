Нападение на активистов в Одессе в полиции считают аварией

Полиция Одесской области квалифицирует наезд грузовиком на автомобиль, в котором находились активисты Михаил Кузаконь и Григорий Кузьма, как дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представительницу полиции Одесской области.

24 канал сообщал, что 2 августа в Одессе грузовик наехал на автомобиль, в котором ехали представители "Движения новых сил" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма. Мужчины успели выпрыгнуть из авто и спастись.

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У меня нет информации о покушении на активистов, есть информация о дорожно-транспортном происшествии. Грузовик въехал в легковой автомобиль, водитель скрылся с места преступления,

– рассказала представительница полиции.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия", – добавила она.

К слову, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство.