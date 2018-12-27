Нападение на церковь в Вене: есть ли среди пострадавших украинцы

Граждане Украины не пострадали 27 декабря в Вене, где неизвестные напали на священнослужителей одной из церквей и ограбили их. Во время нападения преступники ранили от 8 до 15 человек.

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.

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Ранее 24 канал сообщал, что в четверг, 27 декабря, в австрийской столице Вене неизвестные совершили нападение на священнослужителей одной из церквей и ограбили их. По предварительной информации, преступников было двое. Среди раненых – пятеро монахов, которых удерживали в заложниках и обращались с ними крайне жестоко.

По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене,

– отметил дипломат.

В то же время, издание Kurir сообщает, что нападавших было двое. Они ранили от 8 до 15 человек.

Австрийская полиция разыскивает нападавших. Также на месте инцидента работает антитеррористическая группа и спецназовцы. Сейчас они исключают версию теракта.

Венские полицейские предполагают, что преступники скрываются в зданиях, прилегающих к храму.