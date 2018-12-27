Напад на церкву у Відні: чи є серед постраждалих українці

Громадяни України не постраждали 27 грудня у Відні, де невідомі напали на священнослужителів однієї з церков і пограбували їх. Під час нападу злочинці поранили від 8 до 15 людей.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає УНН.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у четвер, 27 грудня, в австрійській столиці Відні невідомі здійснили напад на священослужителів однієї з церков і пограбували їх. За попередньою інформацією, злочинців було двоє. Серед поранених – п'ятеро монахів, яких утримували у заручниках і поводились з ними вкрай жорстоко.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок нападу на церкву у Відні,

– зазначив дипломат.

Водночас, видання Kurir повідомляє, що нападників було двоє. Вони поранили від 8 до 15 осіб.

Австрійська поліція розшукує нападників. Також, на місці інциденту працює антитерористична група та спецпризначенці. Наразі вони виключають версію теракту.

Віденські поліцейські припускають, що злочинці переховуються в будівлях, прилеглих до храму.