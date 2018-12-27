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      Напад на церкву у Відні: чи є серед постраждалих українці

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      Українці не постраждали під час нападу на церкву у Відні
      Українці не постраждали під час нападу на церкву у Відні / Фото з відкритих джерел

      Громадяни України не постраждали 27 грудня у Відні, де невідомі напали на священнослужителів однієї з церков і пограбували їх. Під час нападу злочинці поранили від 8 до 15 людей.

      Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає УНН.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що у четвер, 27 грудня, в австрійській столиці Відні невідомі здійснили напад на священослужителів однієї з церков і пограбували їх. За попередньою інформацією, злочинців було двоє. Серед поранених – п'ятеро монахів, яких утримували у заручниках і поводились з ними вкрай жорстоко.

      За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок нападу на церкву у Відні,
      – зазначив дипломат.

      Водночас, видання Kurir повідомляє, що нападників було двоє. Вони поранили від 8 до 15 осіб. 

      Австрійська поліція розшукує нападників. Також, на місці інциденту працює антитерористична група та спецпризначенці. Наразі вони виключають версію теракту.

      Віденські поліцейські припускають, що злочинці переховуються в будівлях, прилеглих до храму. 

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Австрія Кримінальні новини МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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