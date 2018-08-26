Нападение на Екатерину Гандзюк: состояние активистки внезапно ухудшилось

Состояние здоровья херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, внезапно ухудшилось.

Об этом информируют в созданной друзьями активистки Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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Дорогие друзья! У нас тревожные новости. У Екатерины ухудшилось состояние. Мы уверены, что Екатерина с мужеством перенесет и лечение, и послеоперационную реабилитацию, но мы вынуждены попросить вас помочь в поиске и доставке лекарств в Украину,

– говорится в сообщении.

Для Гандзюк просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине. Друзья активистки отметили, что средства на них есть. Позже в сообщении добавили, что необходимые препараты удалось найти за 2 часа.

Обратиться за помощью к неравнодушным людям друзья активистки были вынуждены из-за того, что лекарства нужно было найти и отправить в Киев быстрее.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новым препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому, приобрести их можно только за рубежом. Мы доверяем нашим специалистам и максимально быстро стараемся предоставить все необходимое для лечения, но на этот раз сроки настолько сжаты, что мы вынуждены обратиться к вам за помощью", – добавили в сообществе.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Произошло это, когда женщина вышла из подъезда дома и в это время на нее напал неизвестный.