Этих людей впервые вижу, – отец Гандзюк о задержанных по делу о нападении

Отец общественной активистки и сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк заявил, что не узнал ни одного из подозреваемых в нападении на его дочь. По его словам, предположительно, он видел людей со слежения, а задержали только исполнителей.

Об этом сообщает информационное агентство "РБК-Украина".

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По словам Виктора Гандзюка, он видел фотографии пятерых подозреваемых по делу о нападении, однако отметил, что не узнает ни одного.

"Не узнаю ни одного. Но, возможно, я видел людей из другой группы. Возможно там были задействованы две группы: одна группа слежения, а одна группа исполнителей. Возможно, я видел людей со слежения, а арестовали только исполнителей. В любом случае , этих людей я вижу впервые", – отметил отец потерпевшей.