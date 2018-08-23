Этих людей впервые вижу, – отец Гандзюк о задержанных по делу о нападении
Отец общественной активистки и сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк заявил, что не узнал ни одного из подозреваемых в нападении на его дочь. По его словам, предположительно, он видел людей со слежения, а задержали только исполнителей.
Об этом сообщает информационное агентство "РБК-Украина".
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По словам Виктора Гандзюка, он видел фотографии пятерых подозреваемых по делу о нападении, однако отметил, что не узнает ни одного.
"Не узнаю ни одного. Но, возможно, я видел людей из другой группы. Возможно там были задействованы две группы: одна группа слежения, а одна группа исполнителей. Возможно, я видел людей со слежения, а арестовали только исполнителей. В любом случае , этих людей я вижу впервые", – отметил отец потерпевшей.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.