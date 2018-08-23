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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Цих людей уперше бачу, – батько Гандзюк про затриманих за справою про напад

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Батько Гандзюк не упізнав жодного із затриманих за справою про напад на неї
Батько Гандзюк не упізнав жодного із затриманих за справою про напад на неї / Соцмережі

Батько громадської активістки та співробітниці міськради Херсона Катерини Гандзюк заявив, що не упізнав жодного з підозрюваних у нападі на неї. За його словами, імовірно він бачив людей зі стеження, а затримали лише виконавців.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РБК-Україна".

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За словами Віктора Гандзюка, він бачив фотографії п’ятьох підозрюваних у справі про напад, однак зазначив, що не впізнає жодного.

"Не впізнаю жодного. Але, можливо, я бачив людей з іншої групи. Можливо там було задіяно дві групи: одна група стеження, а одна група виконавців. Можливо, я бачив людей зі стеження, а арештували тільки виконавців. В будь-якому разі, цих людей я бачу вперше", – зауважив батько потерпілої.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

хроніка подій
Теги: Кримінальні новини Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини України
Джерело: 24 Канал
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