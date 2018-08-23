Цих людей уперше бачу, – батько Гандзюк про затриманих за справою про напад

Батько громадської активістки та співробітниці міськради Херсона Катерини Гандзюк заявив, що не упізнав жодного з підозрюваних у нападі на неї. За його словами, імовірно він бачив людей зі стеження, а затримали лише виконавців.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РБК-Україна".

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За словами Віктора Гандзюка, він бачив фотографії п’ятьох підозрюваних у справі про напад, однак зазначив, що не впізнає жодного.

"Не впізнаю жодного. Але, можливо, я бачив людей з іншої групи. Можливо там було задіяно дві групи: одна група стеження, а одна група виконавців. Можливо, я бачив людей зі стеження, а арештували тільки виконавців. В будь-якому разі, цих людей я бачу вперше", – зауважив батько потерпілої.