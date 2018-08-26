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Напад на Катерину Гандзюк: стан активістки раптово погіршився

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Стан херсонської активістки Гандзюк раптово погіршився
Стан херсонської активістки Гандзюк раптово погіршився / фото з відкритих джерел

Стан здоров'я херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, раптово погіршився.

Про це інформують у створеній друзями активістки Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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Любі друзі! У нас тривожні новини. У Катерини погіршився стан. Ми впевнені, що Катерина з мужністю перенесе і лікування, і післяопераційну реабілітацію, але ми змушені попросити вас допомогти в пошуку і доставці ліків в Україну,
– йдеться у повідомленні.

Для Гандзюк просили передати необхідні ліки, яких немає в Україні. Друзі активістки зазначили, що кошти на них є. Пізніше у повідомленні додали, що необхідні препарати вдалося знайти за дві години.

Звернутися по допомогу до небайдужих людей друзі активістки були змушені через те, що ліки потрібно було знайти та відправити до Києва якнайшвидше.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном. Ми довіряємо нашим фахівцям і максимально швидко намагаємося надати все необхідне для лікування, але цього разу терміни настільки стислі, що ми змушені звернутися до вас по допомогу", – додали у спільноті.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий.

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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