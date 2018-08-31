Нападение на Гандзюк: новые детали относительно службы подозреваемого в милиции

Сергей Торбин, которого подозревают в организации нападения на активистку и управляющую делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, имел 3 дисциплинарных взыскания во время службы в милиции.

Об этом пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал "Украинской правде".

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За период службы (3 года – ред.) Торбин имел три дисциплинарных взыскания: замечание, выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии,

– сообщил Тракало.

Он отметил, что Торбин заступил на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска Суворовского РО УМВД Украины в Херсонской области сразу после обучения. Подозреваемый окончил Херсонское училище милиции в 1997 году.

Из правоохранительных органов Торбина уволили уже в январе 2000 года.

"Приказом управления Министерства внутренних дел в Херсонской области его уволили 4 января 2000 года с должности оперуполномоченного группы уголовного розыска поселкового отделения милиции в селе Лазурное Скадовского района за служебное несоответствие", – отмечает Тракало.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Четверо из пяти задержанных, которых подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, признались в причастности к преступлению.