Нападение на посольство Ирана в Австрии: нападавший был застрелен на месте

В воскресенье вечером, 11 марта, 26-летний австриец совершил нападение на здание посольства Ирана в Австрии. Однако нападавший был застрелен на месте.

Отмечается, что сначала мужчина напал на охрану посольства. Он был вооружен ножом, и один из местных солдат получил ранение плеча, пишет YahooNews.

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В ответ охранники сначала использовали перцовый спрей, а впоследствии осуществили четыре выстрела. Вследствие ранения нападавший скончался на месте.

После нападения полиция усилила охрану всех дипломатических миссий в Вене. Однако мотивы этого нападения пока неизвестны.

Стоит напомнить, что недавно в Вене произошли два нападения с ножами на прохожих, от которых пострадали люди. Нападавшим оказался 23-летний афганский гражданин. Он признался в нападениях, но отрицал любой политический мотив.