Напад на посольство Ірану в Австрії: нападник був застрелений на місці

У неділю ввечері, 11 березня, 26-річний австрієць здійснив напад на будівлю посольства Ірану у Австрії. Однак нападник був застрелений на місці.

Зазначається, що спочатку чоловік напав на охорону посольства. Він був озброєний ножем, і один із місцевих солдат отримав поранення плеча, пише YahooNews.

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У відповідь охоронці спочатку використали перцевий спрей, а згодом здійснили чотири постріли. Внаслідок поранення нападник помер на місці.

Після нападу поліція посилила охорону усіх дипломатичних місій у Відні. Однак мотиви цього нападу поки невідомі.

Варто нагадати, що нещодавно у Відні трапилися два напади з ножами на перехожих, в яких постраждали люди. Нападником виявився 23-річний афганський громадянин. Він зізнався у нападах, але заперечив будь-який політичний мотив.