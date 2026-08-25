Россия ощутит последствия не сразу: эксперт объяснил, что дадут атаки на Wildberries и Ozon

Украина наносит все более мощные удары не только по военным объектам России, но и по инфраструктуре, от которой зависит ее экономика. Удары по большим логистическим центрам, НПЗ, нефтяным терминалам и транспортным узлам могут иметь гораздо более широкий эффект, чем прямые потери от уничтожения отдельных объектов.

Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, почему последствия атак на Wildberries и Ozon Россия ощутит лишь через несколько месяцев. Проблемы могут распространиться от самих компаний на предпринимателей и банки, которые кредитовали этот бизнес.

Удары могут вызвать цепную реакцию проблем

Последствия атак на Wildberries и Ozon проявятся не сразу, ведь значительная часть рисков связана не только с уничтоженными складами, но и с долгами компаний и кредитами, которые им предстоит обслуживать. Wildberries, как отметил Нарожный, по состоянию на конец 2025 года имел около 16,5 миллиарда долларов долга перед группой банков, среди которых крупнейшим кредитором был ВТБ. Ozon также в значительной степени зависит от банковского финансирования.

Эффект мы увидим, думаю, через несколько месяцев. Нужно время, пока эти последствия накапливаются, и Российской Федерации придется спасать сначала Wildberries и Ozon, затем ВТБ, затем Сбербанк и так далее. Именно этот каскадный процесс падения банков и представляет наибольшую опасность,

– пояснил Нарожный.

Проблемы могут распространиться и на предприятия, которые работали через эти маркетплейсы. На складах были заняты десятки тысяч человек, а после получения данных с российских серверов удалось установить около 352 тысяч уникальных предпринимателей, которые продавали товары исключительно через Wildberries.

Значительная часть этих предприятий, с большой вероятностью, также обанкротится. Они брали кредиты в российских банках, не вернут эти кредиты – и это пойдет дальше по цепочке,

– сказал военный эксперт.

Накопление невозвращенных кредитов создаст дополнительную нагрузку на банковскую систему. На этот процесс накладываются удары по другим секторам российской экономики, в частности по нефтяной инфраструктуре и экспортным маршрутам.

Удары охватывают все больше секторов экономики

Проблемы Wildberries и Ozon накладываются на удары по другим важным для России отраслям. Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, а также по инфраструктуре, через которую Россия экспортирует энергоносители и получает валютные поступления.

Мы наносим удары по НПЗ, по экспортной инфраструктуре, по нефтеналивным терминалам, газоперекачивающим и нефтеперекачивающим станциям, насосным станциям на нефтепроводах. Все это тоже наносит удар по российской экономике,

– пояснил Нарожный.

Под давлением оказывается и аграрный экспорт. В России как раз идет сезон уборки пшеницы, дальше начнется кукуруза, а удары по сухогрузам и портовой логистике затрудняют вывоз продукции на внешние рынки.

Мы наносим удары по сухогрузам, которые отгружают пшеницу и зерно. Сейчас у них как раз разгар сбора пшеницы, скоро начнется сбор кукурузы. И все это бьет по российскому карману,

– подчеркнул военный эксперт.

Эффект от таких атак накапливается одновременно по нескольким направлениям: проблемы возникают у больших компаний, их кредиторов, малого бизнеса, нефтяного сектора и экспортной логистики. Наиболее ощутимые последствия для российской экономики проявятся не в день удара, а по мере того, как эти потери будут складываться друг с другом.

Нарожный объяснил последствия ударов по Wildberries и Ozon: смотрите видео