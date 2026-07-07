В интервью РБК-Украина он высказался о возможных рисках эскалации.

Смотрите также : Буданов ответил, может ли война закончиться в 2026 году

Может ли Беларусь напасть на Украину?

Кирилл Буданов отметил, что к вопросу о Беларуси стоит относиться более спокойно. "Не нужно нам создавать еще одного врага", – подчеркнул он.

Глава ОП уточнил, что Украина не заинтересована в эскалации или открытии нового фронта, ведь появление еще одной зоны боевых действий было бы невыгодным. В то же время он считает правильным, что белорусская сторона услышала украинские сигналы.

В ходе беседы журналист высказал предположение, что Александр Лукашенко, вероятно, опасается оказаться ответственным за возможные последствия, ведь прямой конфликт с Украиной не соответствует интересам Беларуси.

В ответ на это Буданов подчеркнул, что для Минска нападение на Украину не имеет смысла: с одной стороны, Россия может усилить контроль над Беларусью под предлогом союзничества, а с другой – Украина располагает достаточными возможностями для противодействия.

Война с Украиной для них закончится крахом,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

По его мнению, на данный момент нет признаков прямой угрозы нового наступления с территории Беларуси.

Отметим: Буданов также заявил, что завершение активной фазы войны до конца 2026 года по-прежнему возможно. По его словам, после периода эскалации может наступить этап деэскалации и возвращения к переговорам. Он также считает, что Россия в конечном итоге будет вынуждена возобновить диалог.

Со своей стороны, международный переговорщик Майкл Макартур Босак считает, что завершение войны возможно по одному из двух сценариев: Россия сама прекратит боевые действия или стороны договорится о мирном соглашении. По его мнению, Украина укрепила свои позиции, поэтому вопрос о капитуляции уже не стоит – одним из вариантов может быть временное перемирие без отказа Киева от оккупированных территорий.