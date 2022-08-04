Не решилась даже Россия: международник сомневается в возможности нападения Ирана на Азербайджан

В соцсетях сообщали, что Иран стягивает военную технику к границе с Азербайджаном. Некоторые специалисты даже заговорили об участии страны в конфликте на Кавзаге.

Однако эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сомневается, что они вмешаются. Об этом он сказал 24 канала.

Внимание В Нагорном Карабахе неспокойно: как конфликт может повлиять на россию

По его словам, на это есть одна простая причина.

Даже россия пока побоялась "влезать" в нагорно-карабахский конфликт,

– сказал Краев.

Он напомнил о случившемся за последние месяцы в этом контексте.

"Когда Россия поняла, что Украина обороняется гораздо жестче, а наши защитники обороняются гораздо качественнее, чем они ожидали, страна-агрессорка начала собирать солдат откуда только может", - добавил эксперт.

И подчеркнул, что так они вывели в Украину почти 95% миротворческого контингента, стоявшего на так называемой условной границе, образовавшейся в непризнанном Карабахе.

"Как нам известно, часть этого миротворческого гарнизона уже удобряет украинский чернозем где-нибудь в восточных и южных степях", - сказал Краев.

Соответственно, Азербайджан не мог не воспользоваться этой ситуацией. Буквально 2-3 месяца назад они пошли в новое неактивное наступление и смогли занять значительную часть этого региона. Так что на запросы вернуть миротворцев россия не ответила.

Александр Краев эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Мне кажется, что в тот момент, когда россия не может вступить в нагорно-карабахский конфликт, Иран тем более не будет той силой, которая действительно сможет решить этот вопрос. Особенно когда только начали налаживаться переговоры с США.

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Что происходит в Нагорном Карабахе

3 августа Минобороны Азербайджана объявило о начале операции "Возмездие" в квазиреспублике Нагорный Карабах . В результате этой операции азербайджанская армия взяла под контроль возвышенность Гирхгиз, Сарыбаба и ряд других высот.

2 августа стало известно о том, что Азербайджан опрокидывает войска в район Нагорного Карабаха.

С 1 августа азербайджанцы обстреливают территорию региона, применяя оружие разного калибра, гранатометы и ударные беспилотники.

3 1 июля заявили об обстреле азербайджанских позиций возле села Амиранлар Ходжавендского района с территории, где размещены российские войска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невыполнении россией обещаний по Нагорному Карабаху. Да, там до сих пор не обеспечили вывод армянских войск из региона, а Армения также уклоняется от заключенных договоренностей по выводу своих войск.