Стубб ответил на вопрос, нападет ли Россия на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу угрозы нападения на страны НАТО со стороны России. Он заявил, что не верит, что Кремль осмелится напасть на страны Североатлантического альянса.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

Нападет ли Россия на НАТО

В ходе интервью был затронут вопрос о предупреждении Министерства обороны Германии относительно возможной готовности России атаковать территорию НАТО до 2029 года. Лидер Финляндии заявил, что не верит в то, что Россия захочет напасть на НАТО.

"Я не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире – НАТО",

– сказал финский президент.

В то же время Стубб отметил, что страны НАТО должны "готовиться к худшему, чтобы предотвратить это".

Стубб также подчеркнул два момента, аргументируя свои сомнения относительно нападения России: это – разведданные и ядерное оружие.

"Во-первых, у меня есть разведывательная информация. Во-вторых, у нас есть система сдерживания, и эта система сильнее, чем у любой другой военной державы в мире. Она основана на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни у одного государства в мире нет причин проверять решимость этого Альянса", – заявил он.

Стубб также подчеркнул, что целью российской "информационной войны" является распространение страха в Европе. В частности, чтобы европейцы задавались вопросом, нападет ли Россия на НАТО и Европу и применит ли она ядерное оружие. По словам Стубба, единственным способом эскалации для России остается мобилизация.

"В настоящее время возможности России по эскалации очень ограничены. Единственное, что Россия еще может использовать для эскалации, – это мобилизация. И я считаю, что мобилизация будет иметь внутриполитические последствия для России", – отметил Стубб.

Напомним, в этом интервью Стубб также высказался по поводу угрозы применения Россией ядерного оружия. По словам лидера Финляндии, Пекин дал понять, что не допустит такого сценария.