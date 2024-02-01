Кто следующий после Украины: в Румынии назвали новую мишень Путина
Источник:"Радио Свобода"
В генштабе Румынии считают, что Путин не остановится на Украине, а пойдет дальше. На кого нападет Путин после Украины – читайте на 24 Канале.
Мысль о том, что Россия пойдет дальше, стала уже общей, так часто ее высказывают за последние несколько месяцев. Некоторые прогнозируют нападение через Сувалкский коридор, а перед тем длительное социально-политическое напряжение между русскоязычным населением Балтики и собственно балтийскими народами.
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Путин нападет: какая страна станет следующей после Украины
Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды,
– высказался Влад Георгице, глава румынского генштаба.
По его словам, гражданские и армия должны быть готовы к вторжению.
Какие военные проблемы есть в Румынии
Следует изменить законодательство. В прошлом году российские дроны в дельте Дуная не сбивали именно из-за законодательной коллизии, ведь Румыния не находится в состоянии войны с Россией.
А еще румынская военная промышленность до сих пор не производит боеприпасов калибра НАТО.
Влад Георгице говорит о том, что надо выиграть время, и призывает принять необходимые решения как можно скорее.
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На Западе призывают принять Украину в НАТО
- В Foreign Affairs вышла большая статья, в которой изложены аргументы, почему Западу выгодно поддерживать наше государство. Там отмечают, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне следует четко подчеркнуть необходимость принять Украину в Альянс.
- Журналисты акцентируют: Россия всегда будет дестабилизировать Европу и попытается напасть на другие страны, кроме Украины. Интересно, что такой страной называют именно Молдову, которая не является членом НАТО.
- Что будет, если Украина не станет членом НАТО, насколько реально ее вступление в Альянс во время войны и действительно ли НАТО автоматически окажется в состоянии войны с Россией, если примет Украину, – читайте по ссылке.