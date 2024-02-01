Кто следующий после Украины: в Румынии назвали новую мишень Путина

В генштабе Румынии считают, что Путин не остановится на Украине, а пойдет дальше. На кого нападет Путин после Украины – читайте на 24 Канале.

Мысль о том, что Россия пойдет дальше, стала уже общей, так часто ее высказывают за последние несколько месяцев. Некоторые прогнозируют нападение через Сувалкский коридор, а перед тем длительное социально-политическое напряжение между русскоязычным населением Балтики и собственно балтийскими народами.

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Путин нападет: какая страна станет следующей после Украины

Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды,

– высказался Влад Георгице, глава румынского генштаба.

По его словам, гражданские и армия должны быть готовы к вторжению.

Какие военные проблемы есть в Румынии

Следует изменить законодательство. В прошлом году российские дроны в дельте Дуная не сбивали именно из-за законодательной коллизии, ведь Румыния не находится в состоянии войны с Россией.

А еще румынская военная промышленность до сих пор не производит боеприпасов калибра НАТО.

Влад Георгице говорит о том, что надо выиграть время, и призывает принять необходимые решения как можно скорее.

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На Западе призывают принять Украину в НАТО