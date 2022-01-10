Напал дикий кабан: под Житомиром на охоте погиб полицейский
Источник:Obozrevatel
В Житомирской области 9 января полицейский погиб во время охоты. На него накинулся дикий кабан. Спасти мужчину не удалось.
Трагедия произошла в лесу возле села Троянов Житомирского района. В правоохранительных органах рассказали журналистам, что мужчина умер, когда ему оказывали медицинскую помощь.
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Что известно о полицейском
Погибшим оказался Евгений Андрейковец – начальник 1-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Житомирщины. Погибшему было 32 года.
В Нацполиции характеризуют мужчину как ответственного, успешного и упорного. Он являлся настоящим примером для коллег.
Он всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации. Мы выражаем соболезнования семье Евгения Андрейковца и скорбим из-за его трагической гибели,
– говорят в полиции.
Каким был Евгений Андрейковец, смотрите видео:
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