Надписи на стенах делали краской в аэрозольных баллончиках. Все злоумышленники были в масках.

Тоже ее заведение В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото

Какая причина такого поступка

Злоумышленники написали на стенах "Вор", а также "офшор Скоробагача". Также неожиданные гости объяснили, почему они это делают. Они заявили баристе заведения, что через это кафе отмывают деньги. Говорилось о средствах, которые якобы заработаны незаконным путем.



Бариста заведения, которое обрисовали / Фото твиттера "Х**ый Харьков"

Кто такой Скоробагач

Депутат является дочерью бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. Этот мужчина был лидером фракции "Возрождение", которая баллотировалась на местных выборах в облсовет в 2020 году.

Тогда этот политик отличился "гречкосейством". В частности, он во время карантина вручал подарки многодетным семьям.

"Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что мужчина получил в подарок от своей 19-летней дочери помещение стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствовали изменения в декларации, которую чиновник обнародовал 26 декабря 2016 года.



Одна из надписей на стенах заведения / Фото твиттера "Х**ый Харьков"

Не первый случай

Мария Скоробагач 27 мая сообщила, что ее заведение пытались поджечь.

Она об этом написала в своем фейсбуке, однако впоследствии удалила сообщение.

По ее словам, неизвестные тогда повредили кафе Foodies Talks возле станции метро "Архитектора Бекетова".

Там якобы облили дверь легковоспламеняющейся смесью и подожгли ее.

Однако пожар не начался.

Туда быстро прибыли сотрудники службы охраны и все погасили.