Надписи на стенах делали краской в аэрозольных баллончиках. Все злоумышленники были в масках.
Тоже ее заведение В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото
Какая причина такого поступка
Злоумышленники написали на стенах "Вор", а также "офшор Скоробагача". Также неожиданные гости объяснили, почему они это делают. Они заявили баристе заведения, что через это кафе отмывают деньги. Говорилось о средствах, которые якобы заработаны незаконным путем.
Бариста заведения, которое обрисовали / Фото твиттера "Х**ый Харьков"
Кто такой Скоробагач
Депутат является дочерью бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. Этот мужчина был лидером фракции "Возрождение", которая баллотировалась на местных выборах в облсовет в 2020 году.
Тогда этот политик отличился "гречкосейством". В частности, он во время карантина вручал подарки многодетным семьям.
"Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что мужчина получил в подарок от своей 19-летней дочери помещение стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствовали изменения в декларации, которую чиновник обнародовал 26 декабря 2016 года.
Одна из надписей на стенах заведения / Фото твиттера "Х**ый Харьков"
Не первый случай
- Мария Скоробагач 27 мая сообщила, что ее заведение пытались поджечь.
- Она об этом написала в своем фейсбуке, однако впоследствии удалила сообщение.
- По ее словам, неизвестные тогда повредили кафе Foodies Talks возле станции метро "Архитектора Бекетова".
- Там якобы облили дверь легковоспламеняющейся смесью и подожгли ее.
- Однако пожар не начался.
- Туда быстро прибыли сотрудники службы охраны и все погасили.
Злоумышленник пишет на стене кафе депутата / Фото твиттера "Х**ый Харьков"