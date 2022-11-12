Напились и спят: в Индии нашли пьяными более 20 слонов

Если вы когда-то думали, что развлечения с алкоголем присущи только людям, то придется вас немного разочаровать. К примеру, в одном из индийских сел местные жители нашли табун пьяных слонов.

Инцидент произошел в селе Салипада в восточном штате Одиша в Индии. Животные нашли горшки с алкоголем и выпили их содержимое, после чего уснули.

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Местные жители обнаружили без сознания животных

В той индийской местности довольно популярен ликер из цветков дерева мадуки длиннолистной. Банки с этим напитком оставляют в джунглях для брожения в глиняных горшках. Одну из партий алкоголя обнаружило стадо из 24 слонов.

Когда жители села пришли в джунгли, чтобы забрать готовый напиток, то увидели, что все кувшины разбиты, а на лужайке лежит более двух десятков слонов.

15 взрослых слонов и 9 слонят выпили весь ликер и заснули. Однако сон был настолько крепким, что никто их разбудить не мог.

Поэтому на место происшествия пришлось вызвать сотрудников охраны дикой природы, которые пробуждали животных, ударяя в барабаны. Слоны все-таки проснулись, однако, очевидно, как и бывает после употребления алкоголя у людей, им было плохо. Они медленно поднялись и вернулись в лес.



Пьяные слоны в индийских джунглях.

Обычно подобные случаи заканчиваются трагически

Это уже не первый подобный случай в Индии, однако в этот раз, к счастью, все обошлось спокойно. Дело в том, что слоны очень любят ликер из цветков мадуки и чувствуют его запах, особенно когда крестьяне варят этот напиток. В апреле этого года 5 человек погибли, когда стадо слонов услышали запах ликера и бросились к нему.

Впоследствии был еще один случай, когда местные жители принесли горшки с ликером в лес и уснули возле них. Слоны почувствовали запах ликера и устремились к тому месту. Тогда животные убили 3 человека.

Предупреждения местных властей мало влияют на людей и те продолжают носить горшки с ликером для брожения в лес.