Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет использовать прослушивание и слежку для того, чтобы мониторить образ жизни чиновников. В ведомстве уверяют, что будут использовать только информацию из открытых источников и данные СМИ.

Образ жизни чиновников: на основе чего будут анализировать

НАПК не осуществляет мероприятий, которые несут признаки оперативно-розыскной деятельности, заявил глава ведомства Александр Новиков в интервью "Радио НВ".

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В частности, не проводит слежку, прослушивание. Мы пользуемся только информацией из открытых источников, а также предоставленной журналистами,

– отметил Новиков.

Глава ведомства как пример потенциального положительного экономического эффекта от введения мониторинга привел Малайзию. Она является одной из нескольких стран, где отслеживают образ жизни чиновников.

"Малайзия сейчас очень быстро развивается, растет ВВП. Я думаю, что если НАПК выполнит свою функцию по снижению уровня коррупции, то каждый украинец почувствует и экономический эффект", – добавил он.

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Что известно о мониторинге НАПК

С 6 июля агентство начало мониторить образ жизни чиновников на соответствие их доходам, указанным в декларациях.

Проверять будут такую информацию:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Если ведомство обнаружит, что чиновник живет не по своим доходам, декларацию повторно проверят. В случае обнаружения там коррупционных нарушений будут обращаться в полицию.