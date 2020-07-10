Національне агентство з питань запобігання корупції не буде використовувати прослуховування і стеження для того, аби моніторити спосіб життя чиновників. У відомстві запевняють, що використовуватимуть лише інформацію з відкритих джерел та дані ЗМІ.

Спосіб життя чиновників: на основі чого аналізуватимуть

НАЗК не здійснює заходів, які несуть ознаки оперативно-розшукової діяльності, заявив очільник відомства Олександр Новіков в інтерв'ю "Радіо НВ".

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Зокрема, не проводить стеження, прослуховування. Ми користуємося лише інформацією з відкритих джерел, а також наданою журналістами,

– зазначив Новіков.

Очільник відомства у приклад потенційно позитивного економічного ефекту від введення моніторингу навів Малайзію. Вона є однією з кількох країн, де відстежують спосіб життя чиновників.

"Малайзія зараз дуже швидко розвивається, росте ВВП. Я думаю, що якщо НАЗК виконає свою функцію зі зниження рівня корупції, то кожен українець відчує й економічний ефект", – додав він.

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Що відомо про моніторинг НАЗК

З 6 липня агентство почало моніторити спосіб життя чиновників на відповідність їхнім доходам, зазначеним в деклараціях.

Перевірятимуть таку інформацію:

користування об'єктами, які не вказані в декларації;

відомості про отримані подарунки;

придбання об'єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Якщо відомство виявить, що чиновник живе не відповідно до своїх доходів, декларацію повторно перевірятимуть. У випадку виявлення там корупційних порушень звертатимуться до правоохоронців.