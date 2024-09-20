Скандал с экс-начальником кибердепартамента СБУ: что обнаружила проверка деклараций Витюка

НАПК завершило проверку образа жизни бывшего начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. По результатам проверки не выявило расхождений между его задекларированными активами и фактическим уровнем жизни.

Мониторинг образа жизни Витюка был завершен 10 сентября. Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос журналистов "Слідства.Інфо".

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Каким был ответ НАПК

Сообщается, что во время проверки образа жизни Ильи Витюка НАПК не выявило несоответствий между его уровнем жизни и задекларированными имуществом и доходами.

Сейчас в отношении имущества, владельцами которого являются Витюк И.А. и члены его семьи, Национальным агентством не установлено разницы между их стоимостью и законными доходами, которые в пятьсот и более раз превышают размер прожиточного минимума, которая могла бы свидетельствовать о необоснованности приобретения активов,

– написали в НАПК.

Стоит отметить, что ранее журналисты обнаружили у родственников чиновника СБУ элитную недвижимость на сумму не менее 25,5 миллиона гривен, из которых 21,5 миллиона гривен – рыночная стоимость квартиры премиум-класса.

За несколько дней до публикации расследования к журналисту подошли работники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

По информации издания, это могло быть инициировано сотрудником департамента кибербезопасности СБУ, который таким образом хотел наказать журналиста, разоблачившего элитное имущество Витюка.