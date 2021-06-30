НАПК выявило коррупционные риски в одобренном Радой законопроекте

Верховная Рада одобрила законопроект, который предлагает освободить пользователей биотоплива от экологического налога. Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило ряд несоответствий в документе.

После проведения экспертизы НАПК установило, что он содержит коррупциогенные факторы. Разработало проект закона государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Законопроект предусматривает освобождение от экологического налога предприятий, которые используют твердое биотопливо, что является более экологичным чем другие виды. По мнению авторов законопроекта, государство должно найти стимулы для бизнеса, который его использует.

В НАПК считают, что принятие документа позволит:

стимулировать использование биотоплива;

уменьшить налоговую нагрузку на бизнес, который использует более экологичные альтернативы традиционному топливу.

"Урегулирование процедуры освобождения от налогообложения на уровне подзаконного акта является коррупциогенным фактором. Это создает условия для введения непрозрачного механизма выбора компаний, которым будет предоставлен налоговый стимул, а также лоббирования интересов отдельных представителей бизнеса", – говорится в сообщении.

Поэтому предоставление льгот должно быть урегулировано на уровне закона, чтобы законопроект не создал условия для коррупционных практик.

НАПК рекомендует изменить законопроект о нулевой ставке налога за биотопливо

Авторы законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно установления нулевой ставки налога за выбросы двуокиси углерода для установок, которыми осуществляются такие выбросы в результате сжигания биотоплива" предлагают:

ввести специальный реестр установок, использующих твердое биотопливо как единый вид топлива. Право на налогообложение экологическим налогом по нулевой ставке будут иметь только владельцы или пользователи, информация о деятельности которых будет там содержаться.

регистрировать установки в реестре.

В НАПК предлагают разработчикам изменить документ. В частности добавить положение о порядке внесения информации об использовании установок во вновь созданный реестр.