Після проведення експертизи НАЗК встановило, що він містить корупціогенні фактори. Розробило проєкт закону Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

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Законопроєкт передбачає звільнення від екологічного податку підприємств, які використовують тверде біопаливо, що є більш екологічним ніж інші види. На думку авторів законопроєкту, держава має знайти стимули для бізнесу, який його використовує.

У НАЗК вважають, що прийняття документу дозволить:

стимулювати використання біопалива;

зменшити податкове навантаження на бізнес, який використовує більш екологічні альтернативи традиційному паливу.

"Врегулювання процедури звільнення від оподаткування на рівні підзаконного акту є корупціогенним фактором. Це створює умови для запровадження непрозорого механізму вибору компаній, яким буде надано податковий стимул, а також лобіювання інтересів окремих представників бізнесу", – мовиться у повідомленні.

Відтак надання пільг має бути врегульовано на рівні закону, аби законопроєкт не створив умови для корупційних практик.

НАЗК рекомендує змінити законопроєкт про нульову ставку податку за біопаливо

Автори законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива"" пропонують:

запровадити спеціальний реєстр установок, які використовують тверде біопаливо як єдиний вид палива. Право на оподаткування екологічним податком за нульовою ставкою матимуть лише власники чи користувачі, інформація про діяльність яких буде там міститися.

реєструвати установки у реєстрі.

У НАЗК пропонують розробникам змінити документ. Зокрема додати положення щодо порядку внесення інформації про використання установок до новоствореного реєстру.