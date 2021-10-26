НАПК опубликовало результаты проверки декларации Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало результаты проверки декларации президента Владимира Зеленского.

НАПК, в частности, проверяло те данные, которые о состоянии Зеленского обнародовали СМИ. В пресс-службе ведомства опубликовали полные результаты проверки.

Накануне Глава НАПК заверил, что Зеленский – образцовый декларант

Оффшор на Виргинских островах

Прежде НАПК отметило, что проверяло сведения о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Информация именно о ней легла в основу расследования "Слидства.Инфо" "Оффшор 95".

Зеленский, как говорят в ведомости, предоставил запрашиваемые объяснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. Впрочем, НАПК так и не получило от упомянутых органов информацию.

Напомним Журналисты частично подтвердили связь Зеленского и Коломойского на 40 миллионов долларов

Дом Зеленской в Италии

Проверяли и виллу в городе Форте-дей-Марми, которая принадлежит ООО San Tommaso S.R.L. Ее конечной бенефициарной владелицей является Елена Зеленская.

Согласно сведениям, предоставленным собственницей объекта, в течение 2020 года Зеленский и его семья не пользовались этой недвижимостью. В течение отчетного периода дом использовался юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

Нарушений не выявили

В выводах НАПК подчеркнуло, что во время проверки декларации не обнаружили:

конфликта интересов,

признаков незаконного обогащения,

необоснованности активов.

Следовательно, там подытожили, что Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства.

При этом Зеленский не указал стоимость покупки шести часов, в том числе Rolex, Piaget, Bovet, и ювелирного набора из сережек и кольца. Президент объяснил, что их купили до 2017 года и чеки не сохранились. Также глава государства не указал информацию о счете в Приватбанке, банковская карта по которому была закрыта в мае 2020 года. В НАПК заявили, что информацию о счете нужно было отобразить, поэтому Зеленский "указал сведения, которые отличаются от достоверных".

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